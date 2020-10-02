KKTC Karadeniz Kültür Derneği, TC Büyükelçisi’ne Yönelik Suçlamaları Kınadı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi’ne yönelik “mesnetsiz suçlamalar ve yakışıksız ithamları” kınadı.

Civelek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hedefine ulaşmak için her yolu mübah gören, daha önceleri de benzer söylemlerle toplumu kutuplaştırmaktan çekinmeyen zihniyetin bu hamlesi, seçim öncesi içinde bulundukları müşkül durumun tezahürüdür. Her koşulda, kayıtsız şartsız yanımızda olan anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi için yapılan mesnetsiz suçlamalar ve yakışıksız ithamları kınıyor, takdiri kadirşinas Kıbrıs Türk Halkı’nın hür iradesine bırakıyoruz.”