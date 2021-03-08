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KKTC Karadeniz Kültür Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, kadının; aile dokusunun temelini teşkil eden, doğumumuzdan ölene dek bizi karşılıksız seven, şefkatin, fedakârlığın, sabrın ve özverinin sembolü olduğunu kaydetti.

08 Mart 2021 Pazartesi 10:15
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
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KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

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“Kadın sadece bir anne değil; öğretmen, psikolog, danışman ve anlatmakla bitmeyecek daha birçok rol üstlenmektedir. Kadınlarımız sadece evin içinde değil iş ve toplumsal hayatımızda da çok önemli bir role sahiptir. Geleceğimizi yetiştiren ve şekillendiren, toplum hayatında erkeklerden çok daha zor şartlarda çalışmak zorunda bırakılan kadınlarımızın bu özel gününü en kalbi duygularla kutlar, gelişimin ancak kadınların toplumlarda hak ettikleri yeri bulmalarıyla mümkün olacağının altını çizmek isterim.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

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Son Güncelleme: 08.03.2021 11:29
Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüKKTC Karadeniz Kültür Derneği
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