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KKTC İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye “KKTC’yi tanıma” çağrısı

18 Şubat 2021 Perşembe 18:30
KKTC İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye “KKTC’yi tanıma” çağrısı
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KKTC İNSAN HAKLARI DERNEĞİ: “SPEHAR’IN BAZI PARTİ YETKİLİLERİ İLE DOĞRUDAN TEMASLARDA BULUNMASINI ŞİDDETLE PROTESTO EDİYORUZ”

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, gayrı resmi 5+BM Kıbrıs toplantısı öncesi bazı parti yetkilileri ile temaslarda bulunmasını “şiddetle protesto” ettiğini açıkladı.

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KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs sorununda gelinen aşamada 5+1 konferans öncesi bazı parti yetkilileri ile doğrudan temas kuran BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs Türk halkının 18 Ekim’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilan etmiş olduğu ‘devlet iradesine’ saygısızlık olarak değerlendirmekte ve şiddetle protesto etmektedir” denildi.

Derneğin, Kıbrıs Türk halkının 18 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Kıbrıslı Rumlarının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek başına temsiliyetine “son vermiş” olduğu görüşünde olduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletleri’ne Kıbrıs Türklerine yönelik uygulanan ambargoların kaldırması yönünde çağrıda da bulunuldu.

Işık, açıklamada, “BM kabul etse de etmese de Kıbrıs Türk tarafının federasyon seçeneği ile Kıbrıs toplantısına katılmayacağını” savundu.

Işık, Birleşmiş Milletleri’ne, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “bitmiş olduğu gerçeğini” dikkate alarak, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de “barışı tehdit eden belirsizlik ortamında son verilmesi” için KKTC’yi tanıma çağrısında bulundu.

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Son Güncelleme: 18.02.2021 19:06
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