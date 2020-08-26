KKTC İnsan Hakları Derneği’nden AB’a eleştiri

KKTC İnsan Hakları Derneği, Türkiye’nin Akdeniz’deki egemenlik haklarını kullanmasını engellemek için askeri güce başvuracak bir tavır içerisine giren Yunanistan’a AB’nin verdiği desteği protesto ettiğini açıkladı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:



“Yalnız Türkiye’nin Akdenizde’ki egemenlik haklarını değil 80 milyon insanın hürriyet ve özgürlüğüne de pranga vuran Yunan ve AB insan hak ve hukuku tanımayan yayılmacı emellerini dünya barışı için ciddi bir tehdit olarak görmekte olup AB’nin şampiyonluğunu yaptığı ‘İnsan hak, hukuk, hürriyet ve özgürlük’ tanımayan ‘Haçlı Zihniyeti’ tavrını protesto etmektedir”