KKTC İnsan Hakları Derneği’nden AB’a eleştiri

KKTC İnsan Hakları Derneği, Türkiye’nin Akdeniz’deki egemenlik haklarını kullanmasını engellemek için askeri güce başvuracak bir tavır içerisine giren Yunanistan’a AB’nin verdiği desteği protesto ettiğini açıkladı.
Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
KKTC İnsan Hakları Derneği, Türkiye’nin Akdeniz’deki egemenlik haklarını kullanmasını engellemek için askeri güce başvuracak bir tavır içerisine giren Yunanistan’a AB’nin verdiği desteği protesto ettiğini açıkladı.