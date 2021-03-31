KKTC İnsan Hakları Derneği Türkiye MGK bildirisindeki “iki devlet” vurgusunu selamladı ve destek belirtti

KKTC Meclisi’nde bulunan bazı siyasi partilerin federasyonda ısrar ettikleri belirtilen ve bu durum kınanan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın K. Türk Halkının “İki Egemen Devlet“ konusundaki iradesini dünyaya kabul ettirmek için vermekte olduğu mücadelenin top yekün K. Türk Halkı iktidarı muhalefeti ile desteklemesinin kaçınılmaz olduğunu derneğimiz önemle vurgulamakta olup aksi tavrı faaliyetler içinde olanlar hakkında yasaların uygulanması için girişimlerde bulunacaktır” ifadeleri kullanıldı.
31 Mart 2021 Çarşamba 15:45
Son Güncelleme: 31.03.2021 16:24