KKTC İnsan Hakları Derneği Türkiye MGK bildirisindeki “iki devlet” vurgusunu selamladı ve destek belirtti

Dernekten yapılan açıklamada, KKTC’nin varlığının kabulü ve tanınması yönünde, “devlet” esasında çözüm kararlılığı ve iradesine ulaşılmasının mutluluk, onur ve gururunu yaşadıkları belirtildi ve “Derneğimiz, bağımsızlık aşamasına ulaşılmasında başta Özgürlük Meşalesi Önderi Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Büyük Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu konuda mücadele veren tüm politikacılarımızı kutlamakta ve başarılar dilemektedir” denildi.

KKTC Meclisi’nde bulunan bazı siyasi partilerin federasyonda ısrar ettikleri belirtilen ve bu durum kınanan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın K. Türk Halkının “İki Egemen Devlet“ konusundaki iradesini dünyaya kabul ettirmek için vermekte olduğu mücadelenin top yekün K. Türk Halkı iktidarı muhalefeti ile desteklemesinin kaçınılmaz olduğunu derneğimiz önemle vurgulamakta olup aksi tavrı faaliyetler içinde olanlar hakkında yasaların uygulanması için girişimlerde bulunacaktır” ifadeleri kullanıldı.