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KKTC İnsan Hakları Derneği'nden Cumhurbaşkanlığı'na çağrı

KKTC İnsan Hakları Derneği, “Kıbrıs Türk halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki müktesep haklarından doğan tazminat hakkını AB’den talep etmesi için” Cumhurbaşkanı’na ve hükümete çağrıda bulundu.

23 Mayıs 2021 Pazar 16:00
KKTC İnsan Hakları Derneği'nden Cumhurbaşkanlığı'na çağrı
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Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, tarih boyunca Kıbrıs görüşmelerinde Rum ve Yunan liderlerinin umut yeşertecek tek bir eylem ve söylemi olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Mitçotakis’i Batı Trakya Türklerine yönelik sözleri nedeniyle protesto ettiklerini de belirten Işık, Kıbrıs’ta bugüne kadar anlaşmaya varıldığı belirtilen konularda bile tarafların kendilerine göre yorumladığını ve bunun barışın değil bir çatışmanın zemini olduğunu savundu.

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Işık, Kıbrıs Rum tarafının görüşmeler sürecinde Kıbrıslı Türklerin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki müktesep haklarını elinden almak istediğini kaydederek şunları belirtti:

“Federasyon temelinde görüşmelerin devam etme olasılığı kalktığı, Kıbrıs Türk Halkı ‘devlet İradesini’ seçimle ve dünya önünde Cenevre 5’li konferansında resmen ilan ettiği bu aşamada, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki müktesep haklarından doğan tazminat hakkını AB’den talep etmesi için Derneğimiz KKTC Hükümeti ve Cumhurbaşkanı’na çağrı yapmaktadır.”

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Son Güncelleme: 23.05.2021 16:09
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