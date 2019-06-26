KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık’tan BM’ye çağrı

“TEK TARAFLI SONDAJ ÇALIŞMALARIYLA HAK VE ÇIKARLARIMIZ GASP EDİLİYOR; RUMLARI UYARIN”

KKTC İnsan Hakları Derneği ve Bağımsızlık İttifakı Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı sürdürdüğü sondaj çalışmalarıyla Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını gasp ettiğini belirterek, Rumları uyarması için Birleşmiş Milletlere çağrı yaptı.

Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, “İttifakımız, garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizi korumasına tam destek veriyor” ifadelerine yer verdi.