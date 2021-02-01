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KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık, Michel’e Kıbrıs Türk halkının ayrı devlet iradesine saygı gösterme çağrısında bulundu

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’i Kıbrıs Türk halkının ayrı devlet iradesini kabul etmeye ve saygı göstermeye davet etti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 18:30
KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık, Michel’e Kıbrıs Türk halkının ayrı devlet iradesine saygı gösterme çağrısında bulundu
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KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’i Kıbrıs Türk halkının ayrı devlet iradesini kabul etmeye ve saygı göstermeye davet etti.
Yazılı açıklama yapan Işık, ‘Kıbrıs sorununun çözümünde iki devletli çözüm modelinin masada olmadığını açıklayan ve adanın BM parametreleri çerçevesinde yeniden birleşmesi gerektiğini vurgulayan’ Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’i Kıbrıs Türk halkının ayrı devlet iradesini görmeye, kabul etmeye ve saygı göstermeye çağırdı. 

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Kıbrıs Türkünün bağımsızlık ve ayrı devlet iradesinden sonra, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmen sona erdiğini ve tek başına Kıbrıslı Rumların bu cumhuriyet üzerinde Kıbrıslı Türklerin hakları ve temsiliyeti üzerinde söz sahibi olamayacağını ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tasarrufta bulunamayacağını belirten Işık, BM ve AB’yi uyardı. 

 

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Son Güncelleme: 01.02.2021 19:38
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