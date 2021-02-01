KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık, Michel’e Kıbrıs Türk halkının ayrı devlet iradesine saygı gösterme çağrısında bulundu

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’i Kıbrıs Türk halkının ayrı devlet iradesini kabul etmeye ve saygı göstermeye davet etti.
Yazılı açıklama yapan Işık, ‘Kıbrıs sorununun çözümünde iki devletli çözüm modelinin masada olmadığını açıklayan ve adanın BM parametreleri çerçevesinde yeniden birleşmesi gerektiğini vurgulayan’ Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’i Kıbrıs Türk halkının ayrı devlet iradesini görmeye, kabul etmeye ve saygı göstermeye çağırdı.
KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’i Kıbrıs Türk halkının ayrı devlet iradesini kabul etmeye ve saygı göstermeye davet etti.