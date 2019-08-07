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KKTC İnsan Hakları Derneği: “Akıncı-Anastasiadis görüşmesinden bir sonuç beklemiyoruz”

 

KKTC İnsan Hakları Derneği: “Akıncı-Anastasiadis görüşmesinden bir sonuç beklemiyoruz”

 

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:31
KKTC İnsan Hakları Derneği: “Akıncı-Anastasiadis görüşmesinden bir sonuç beklemiyoruz”

KKTC İnsan Hakları Derneği, 9 Ağustos Cuma günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis görüşmesinden bir sonuç beklemediğini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs üzerindeki meşru ortaklık haklarına, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı gösterilmesi istendi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yunanistan ve AB’den önce Kıbrıs üzerinde öncelikli söz hakkı ve yetkisini Kıbrıs Türk Halkı ve garantör ülke Türkiye’nin elinden Uluslararası Hukuk cevaz verdiği sürece hiçbir gücün almayacağını Derneğimiz önemle vurgulamaktadır. Derneğimiz Türkiye’nin garantörlüğünden Rumların  kurtulma olanağı ve sürekli anlaşmalardan kaçarak  tek başına Kıbrıs’a hükümran olmayacağını anlamalıdırlar.”

Son Güncelleme: 07.08.2019 17:37
Anahtar Kelimeler:
KKTC İnsan Hakları Derneği
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