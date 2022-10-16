KKTC ile Kayseri arasındaki turizm potansiyelleri görüşüldü...

TURSAB, KITSAB ve ORAN işbirliği ile KKTC ile Kayseri arasında turizmin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve KITSAB üyesi Turizm Acentaları ile TURSAB üyesi Kayseri Turizm Acentaları’nın, Kayseri’de bir araya geldiği organizasyon kapsamında workshop gerçekleştirildi.

KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, KITSAB Başkanı Orhan Tolun, TÜRSAB Bölge Başkanı Ali Emre Martı ile KKTC’den 30 Seyahat Acentesi ile Kayseri’den 25 seyahat acentesi yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen workshop’da, Kayseri ve KKTC arasındaki turizm potansiyelleri görüşüldü.

MARTI: “KKTC İLE KAYSERİ ARASINDAKİ TURİZM FAALİYETLERİNİ ARTTIRMAK ÖNEMLİDİR”

Workshop açılış konuşmasını yapan TURSAB Bölge Başkanı Ali Emre Martı, KKTC ile Karseri arasında haftada 3 uçak seferinin olduğuna dikkati çekerek, KKTC Kayseri arasındaki turizm hareketliliğinin arttırılmasının önemine dikkat çekti.

Martı, Kayseri’nin turizm potansiyeli açısından önemli destinasyonlarını içerdiğini, kapadokya ve Erciyes Kayak Merkezi’nin bunlardan sadece iki tanesini içerdiğini belirtti.

KKTC’nin de kültür, tarih ve gastronomi alanında zengin bir içeriğe sahip olduğunu belirten Martı, turizm potansiyelini arttırmanın Kayseri ve KKTC açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

TOLUN: “KKTC KAYSERİ ARASINDAKİ TURİZM FAALİYETLERİNİ ARTTIRMAK, EKONOMİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN ÖNEMLİDİR”

KITSAB Başkanı Orhan Tolun da yaptığı konuşmasında, organizasyonun önemine dikkat çekerek, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Tolun, Kayseri ve KKTC arasındaki turizm potansiyeline değinerek, bunun arttırılması her iki taraf açısından, ekonomik ve kültürel açıdan önemli olduğunun altını çizdi.

AKTUNÇ: “KKTC TURİZMİNİ ÖNYARGILARDAN KURTARMAK AMACINDAYIZ”

KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da yaptığı konuşmasında, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür ederek, Kayseri KKTC arasında haftada 3 sefer olmasına karşının bunun pek fazla bilinmemesinin önemli bir eksiklik olduğuna dikkati çekti.

Aktunç Kayseri’de gerçekleştirilen organizasyonun, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun önceki Turizm Bakanlığı döneminde başlatmış olduğu ve Pandemi nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan, Türkiye’nin önemli illerinde başlatılan KKTC tanıtım organizasyonlarının devamı niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, bu gibi organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Aktunç burdaki amacın, KKTC turizminin üzerindeki önyargılardan kurtarmak, KKTC turizm potansiyellerinin çeşitliliğini, kültürünü, tarihini ve gastronomi zenginliğini anlatmak olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından, KITSAB adına akademizyen Dr. Hasan Erçakıca’nın, KKTC’nin tarihi, kültürü, gastronomisi ve turizm potansiyellerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından, workshop’a katılan KKTC ve Kayseri seyahat acente yetkilileri, işbirliği alanında neler yapılabileceğini görüştükleri toplantıya geçildi.