KKTC ile 5 Türk devletinin meclisleri arasında dostluk grubu kuruldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri ile dostluk grupları kurulması önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, KKTC ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri arasında dostluk grupları kurulması önerisi oylandı.

Öneri oy birliği ile kabul edildi. Kararın kabul edilmesiyle Cumhuriyet Meclisinde 5 yeni dostluk grubu oluşturuldu.

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Dostluk gruplarında, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) milletvekilleri yer aldı.