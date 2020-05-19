KKTC hükümeti KKTC yükseköğretim alanının en temel unsuru olan üniversitelere karşı duyarsız kalarak aldığı kararlarla ülke ekonomisini riske atıyor

Küresel ölçekte yaşanan Yeni Korona virüs Hastalığı (COVID-19) salgını nedeniyle KKTC Yükseköğrenim alanın içinde bulunduğu kısa ve orta vadeli sıkıntılarla ilgili Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) KKTC Yükseköğrenim alanının sürdürülebilirliği için gerek KKTC Hükümeti gerekse muhalefet partileri ve YÖDAK’ı bilgilendirmiş ve yapılması gerekenler hakkında önerilerini sunmuştur.

Buna rağmen KKTC Bakanlar Kurulu’nun “Kısmi Çalışma Kararnamesi’nde” Üniversiteler kapsam dışında bırakılmıştır. Yükseköğrenimin pandemi sürecinde yaşayacağı olumsuzlukların KKTC’nin ekonomisini de etkiyeceğini ve bu durumun en az hasarla aşılması için gerekli çözüm önerileri de belirtilmiş olmasına rağmen, KKTC hükümeti Yükseköğretime karşı duyarsız kalarak ülkenin geleceğini riske atmaktadır.

KKTC Yükseköğretim alanı içerisinde yer alan üniversitelerin KKTC Bakanlar Kurulunun ilgili kararları uyarınca kampüslerindeki faaliyetleri durdurulmuş olup eğitim öğretim faaliyetlerini dijital ortamda sürdürmeye çalışıyor olsalar da önemli sayıda öğrenci harç yatırmama, taksit öteleme ve kayıt dondurma yollarına başvurmuş olmaları nedeniyle Üniversitelerin geleceği tehdit altındadır. KKTC devleti tarafından Üniversitelere yönelik acil önlemler alınmaması durumunda yalnızca Üniversiteler değil, yükseköğretim alanın yarattığı katma değerden etkilenen tüm ülke ekonomisi ciddi bir dar boğaz ile karşı karşıya kalacaktır.

İçinde bulunduğumuz zor dönemde karar vericilerin anayasa, hukukun üstünlüğü ve eşitlik gibi konulara özen göstermesi ve hassas olması gerekir. Ancak Kıbrıs Üniversiteler Birliği Hukuk Komitesinden alınan hukuki görüşe göre Bakanlar Kurulu'nun aldığı son kararlarda bu konularda ihlaller vardır. KKTC hükümetini biran önce bu gibi temel evrensel ilkelere uymaya davet ediyor ve alınan kararlarda ülke ve toplumsal çıkarların ön planda tutulması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Bu nedenle KKTC hükümetinin gerekli önlemleri acilen alması elzemdir.

1. Üniversitelerin kapalı olması nedeniyle hizmet veremeyen ve bu süreçte hizmetine ihtiyaç duyulmayan yönetsel personelin aynı işi farklı sektörlerde yürüten kişilere sağlanan haklardan yararlandırılmaları evrensel olarak “Eşitlik” ilkesinin gereğidir. İlgili çalışanlarımızın da “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü” kapsamına alınması şarttır.

2. Üniversitelerin, çalışan başına 500 TL’lik “Çalışan Prim Desteğinden” yararlandırılması,

3. Üniversitelerin, 2020 yılı sonuna kadar olan Sosyal Sigorta Pirim ödemelerinin ötelenmesi ve ödemlerin 2021 Ocak ayından itibaren bir yıllık takvim doğrultusunda aylık taksitlerle ceza uygulanmaksızın ödenmesine imkân sağlanması,

4. Üniversitelerin, “Kısmi Çalışma Kararnamesi” kapsamına dahil edilmesi.

KÜB olarak Üniversitelerin göz ardı edildiği bir ortama daha fazla sessiz kalmayacağımızı, üvey evlat muamelesi görmeyi kabul etmeyeceğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.