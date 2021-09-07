KKTC heyeti, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda görüşmelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda Kıbrıs konusu, Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri ele aldı.