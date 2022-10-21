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KKTC-Hatay deniz otobüsleri ne zaman başlayacak?

21 Ekim 2022 Cuma 13:51
KKTC-Hatay deniz otobüsleri ne zaman başlayacak?

Hatay Deniz Otobüsü (HADO), uluslararası kurallar, mevsim koşulları ve meteorolojik nedenlerden dolayı ara verdiğini belirttiği seferlerine, gelecek yıl nisan ayında yeniden başlamayı planladığını açıkladı.  

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk seferini 19 Mayıs’ta Hatay’dan Girne limanına yapan HADO'nun, uluslararası kurallar, mevsim koşulları ve meteorolojik nedenlerden dolayı seferlerine ara verdiği kaydedildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık yaptığı açıklamada “Başkanımız Lütfü Savaş’ın en önem verdiği projelerden biri olan HADO ile bugüne kadar yaklaşık 25 bin yolcu taşıdık. Meteorolojik nedenlerden dolayı projemizi durdurmak zorundayız.  Seferlerimize 2023 yılının Nisan ayında başlamayı planlıyoruz. Bugüne kadar haftada iki kez Girne, bir kez de Gazimağusa olmak üzere 3 sefer düzenliyorduk. Bu sosyal projemizde, vatandaşlarımıza, hastalarımıza ve öğrencilerimize en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştık. İyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum” dedi.

HADO Genel Müdürü Bülent Ok da “Bugüne kadar taşıdığımız 25 bin yolcuyu Kırıkhan, Reyhanlı ve diğer ilçelerimizden, bölge hinterlandı olan Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye ve Gaziantep’ten gelen öğrenciler oluşturdu. Projeyi sonlandırmadık. Yeni bir başlangıç yapmak için hazırlık yapıyoruz. Limanımız bakım, onarım ve tadilatla uluslararası kurallara göre yenilenecek. Önümüzdeki sezon hizmet kalitesinin yükseltilmesi için biraz daha büyük gemilerle çalışmayı hedefliyoruz” dedi.

-Yeni hedef Beyrut ve Libya limanları

Koşullara göre yolcu sayısını artırmayı planladıklarını da sözlerine ekleyen Bülent Ok, “Limanımızın kapasitesi 500 groston ama biz bunu 5 bin grostona yükseltmeyi hedefliyoruz. Taşıdığımız yolcu sayısına baktığımızda bu sayının artabileceğini biliyoruz. Bu da Sayın Başkanımızın en önem verdiği konuların başında geliyor. Başkanımız daha önce yaptığı açıklamalarda ‘Hedefimiz sadece KKTC değil, Akdeniz’de bize çok yakın olan Beyrut ve Libya hattında daha kaliteli, daha konforlu gemilerle limanımız hizmet verecektir’ diye belirtmişti. Biz de bu hedefler doğrultusunda hazırlık sürecini projelendirme, hedefleri gerçekleştirme programı olarak hayata geçireceğiz” dedi.

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Son Güncelleme: 21.10.2022 13:58
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