KKTC halkı sandık başında

Kıbrıs Türk halkı gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Seçimlerde korona virüs önlemleri kapsamında eldiven ve maske zorunlu kullanıldı. En yüksek katılım yüzde 17,02’lik oranla Lefkoşa’da gerçekleşti.

Seçmen listelerine kayıtlı 198 bin 867 seçmenin, 738 sandıkta oy kullanabileceği seçimde oy verme işlemi aralıksız 10 saat sürecek ve sandıklar saat 18.00’de kapanacak.

Cumhurbaşkanlığı için bugüne kadarki en fazla adayın yarışacağı seçimde, seçmenler 7’si bağımsız toplam 11 aday arasından birini tercih edecek. Sandığa gidecek vatandaş, halkoylamasında ise, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artıran Anayasa değişikliği için tercihini belirtecek. Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Şefik, saat 11.00 itibarıyla ilçelerdeki katılım oranlarını açıkladı.

Buna göre katılım oranı:

Lefkoşa’da %17,02,

Girne’de %9,6,

Mağusa’da %12,23,

Güzelyurt’ta %11,4,

İskele’de %14,35,

Lefke’de %12,1 olarak açıklandı.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.

Her iki sonucun da saat 22.00’ye kadar netleşmesi hedefleniyor. (MHA)