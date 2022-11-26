KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu tarafından KKTC’nin 39’uncu yıl resepsiyonu düzenlendi

Cumhurbaşkanı Tatar: "Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan KKTC istikrarın yegane teminatıdır. Gerisi teferruattır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki değişen konjonktüre vurgu yaparak, "Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan KKTC istikrarın yegane teminatıdır. Gerisi teferruattır” dedi.

KKTC’de turizmdeki gelişmeler, üniversitelerin başarısı, asrın projesi olan su projesi gibi mega yatırımlarla KKTC’nin çehresini ve geleceğini değiştirmeye, geleceğe umutla bakılmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Tatar, “KKTC bir Türk devletidir. Türk Dünyasının Doğu Akdeniz’deki temsilcidir” ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak alınmasına ilişkin Avrupa Birliği’nin “bunun kabul edilemez olduğuna” yönelik açıklamasına ilişkin, bu aşamayı bile kabul edemeyen bir zihniyetle karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen KKTC’nin 39’uncu yıldönümü resepsiyonuna katıldı.

Gaziantep’te Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen resepsiyona, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölge yetkilileri, rektörler, oda başkanları, gaziler ve şehit yakınları, dernek başkanları, fahri konsoloslar ve siyasi parti il başkanları katıldı.

KKTC’nin kuruluş tarihi olan 15 Kasım’da olması planlanan ancak İstanbul’da yaşanan terör saldırısından dolayı bugün yapılan resepsiyonun, bugün alınan yeni bir şehit haberiyle müziksiz yapılmasına karar verildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkonsolos Demirel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bölgede yaptığı üç günlük geziye değinerek, Diyarbakır’da 8’inci Ana Jet Üssü’nü ziyaret ederek, şu an devam eden harekatta görev alan pilotlara destek verdiğini kaydetti.

Demirel, Gaziantep’e yeni atanmış olmasına rağmen, gördüğü ilgi ve alakadan dolayı kendisini evinde hissettiğini belirterek teşekkürlerini iletti. Bugünlere gelinmesine hayatlarıyla katkı koyan şehitleri rahmetle anan Demirel, gazilerin ellerinden öptü.

- “Davamızı yürütürken çok büyük fedakarlıklar yaptık, ancak karşısında büyük haksızlıklara maruz kaldık”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, son 3 gündür Türkiye’de yaptığı temaslar hakkında bilgi vererek, Türkiye ile gönül bağlarının bu iletişim çağında artırılması, ortak milli davanın verilen desteklerle güçlenmesi gerektiğini kaydetti.

Bu dava yürütülürken yıllar itibarıyla büyük fedakarlıklar yapıldığını ancak karşısında büyük haksızlıklara maruz kalındığını belirten Tatar, Annan Planı’na hayır demelerine rağmen mükafatlandırılan Rum tarafının şu anda Yunanistan’la birlikte oynadıkları çeşitli oyunlarla Kıbrıs Türkü’nün önünü kesmeye çalıştığını söyledi.

- “Bu aşamayı bile kabul edemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız”

Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak alınmasına ilişkin Avrupa Birliği’nin “bunun kabul edilemez olduğuna” yönelik açıklamasına işaret ederek, “Bu aşamayı bile kabul edemeyen bir zihniyetle karşı karşıya kalındığını vurguladı.

Vakıflar İdaresi’ne ait olan Maraş bölgesinin açılması ile KKTC’ye hem ekonomi hem de turizm anlamında bir kazanç sağlandığını ve milli siyasetin güçlendiğini ifade eden Tatar, “Biz artık federal çözümü benimsemiyoruz. Bunun tuzakları, tehlikeleri bellidir. Bir takım belirsizlikle karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Yan yana yaşayan iki bağımsız egemen devletin işbirliğiyle ancak bir anlaşma olabileceğini savunuyoruz” dedi.

Tatar, tüm bunların Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının desteğiyle başarılamayacağını vurgulayarak, “Kıbrıs’ta eski dönem kapanmıştır. Kıbrıs’ta iki ayrı, egemen, bağımsız devlet vardır. Bunun anlamı açık ve nettir: KKTC’nin sonuna kadar sürdürülmesi, Türkiye ile bağların daha da güçlendirilmesi. Türk askerlerinin ilelebet caydırıcı güç olarak kalması” ifadelerini kullandı.

- “Mehmetçiğin geri dönmesi artık mümkün değildir”

Rumların oynadığı oyunun federal çatı altında Kıbrıs Türk halkını Avrupa Birliği’ne sürüklenmesi ve Türk askerinin adadan çekilmesi olduğuna işaret eden Tatar, “20 Temmuz 1974 bir cumartesi sabahı adaya çıkan Mehmetçiğin geri dönmesi artık mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz’de değişen konjonktüre dikkat çeken Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan KKTC istikrarın yegane teminatıdır. Gerisi teferruattır” dedi.

“Barış için, uzlaşma için, kardeşlik için…biz o kelimeleri çok iyi biliyoruz. 1960 yılında da aynısını söylediler. 3 yıl bile sürmedi” diyen Tatar, o zamanlar da amacın uzlaşma değil, onu Enosis için bir sıçrama tahtası olarak kullanmak olduğunu hatırlattı.

- “KKTC, Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki temsilcisidir”

KKTC’de turizmdeki gelişmeler, üniversitelerin başarısı, asrın projesi olan su projesi gibi mega yatırımlarla KKTC’nin çehresini ve geleceğini değiştirmeye, geleceğe umutla bakılmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Tatar, “KKTC bir Türk devletidir. Türk Dünyasının Doğu Akdeniz’deki temsilcidir” ifadelerini kullandı.

Halen daha ambargo ve izolasyonlarla Kıbrıs Türkü’nün gelişiminin engellemeye çalışıldığına işaret eden Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, bu izolasyonları bir zulüm olarak nitelendirdiğini ve artık durdurulması gerektiği çağrısında bulunduğunu hatırlattı ve bu çağrıların değerini bilmenin, siyaseti ona göre yönlendirmenin herkesin görevi olduğunu dile getirdi.

Tatar, asla yılmayacaklarının altını çizerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kopmaz bir parçası olarak ilelebet dayanışma içerisinde KKTC’yi Doğu Akdeniz’in parlayan bir yıldızı yapma hedefiyle geliştirmek, halkımıza daha güvenli müreffeh, bir gelecek sağlamak için çalışacağız” dedi.

Sözlerini bugün kaybedilen şehite Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar dileyerek sonladıran Tatar, asla yılmayacaklarını vurguladı.

KKTC’nin kuruluşunun 39’uncu yıldönümü resepsiyonu, 39’uncu yaş pastasının kesilmesiyle tamamlandı.

CumhurbaşkanıTatar temaslarını tamamlamasının ardından yarın KKTC'ye dönecek.