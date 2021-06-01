KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden ÖZEV’e bağış

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Haziran Dünya Çocuk Gününde KKTC Özel Eğitim Vakfını (ÖZEV) ziyaret ederek, çocuklara futbol ve basketbol topu hediye etti.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Haziran Dünya Çocuk Gününde KKTC Özel Eğitim Vakfını (ÖZEV) ziyaret ederek, çocuklara futbol ve basketbol topu hediye etti.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Haziran Dünya Çocuk Gününde KKTC Özel Eğitim Vakfını (ÖZEV) ziyaret ederek, çocuklara futbol ve basketbol topu hediye etti.