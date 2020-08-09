KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 13 ve 14 Ağustos’ta kan bağışı kampanyası yapacak

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 13 ve 14 Ağustos’ta kan bağışı etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.
Açıklamada “Kan vermek hayat vermektir. Haydi, tüm renklerimizle kan vermeye” çağrısında bulunuldu.
Son Güncelleme: 09.08.2020 17:48
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 13 ve 14 Ağustos’ta kan bağışı etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 13 ve 14 Ağustos’ta kan bağışı etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.
Açıklamada “Kan vermek hayat vermektir. Haydi, tüm renklerimizle kan vermeye” çağrısında bulunuldu.