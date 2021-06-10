KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nden Güzelyurt-Kalkanlı yoluna anı ormanı

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER), Orman Dairesi ile yapılan 10 yıllık protokol eşliğinde geçen yıl yanan Güzelyurt-Kalkanlı anayolu üzerindeki 3 hektarlık alana 4 bin fidan ağacı dikti.

Dernekten verilen bilgiye göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte, Fenerbahçe Anı Ormanı açılışı da yapıldı.

Etkinliğe, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri , Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, KKTCFBİDER üyeleri, DaüFeb üyeleri ve Fenerbahçeli gönüllüler katıldı.

Çocukların ve gençlerin de katıldığı etkinlikte, temizlik , fidan dikimi ve sulama yapıldı.

Açılışta bir konuşma yapan dernek başkanı Duygu Komsuoğlu , böyle bir etkinlik yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, fidan projesine önem vererek 4 bin fidan ile katkı sağladıklarını söyledi.