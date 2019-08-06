KKTC Engelliler Spor Federasyonu’ndan GAÜ’ye teşekkür plaketi

2018-2019 Sezonunda, Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına GAÜ’nün yapmış olduğu sponsorluk ve katkılarından dolayı;Başkanı Ruhsar Budalı ve Spordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Raif Üçgan, GAÜ Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar’a ziyarette bulunarak teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Budalı ziyarette yaptığı açıklamada, yapılan işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, GAÜ’nün spora ve engellilere olan katkısından dolayı teşekkürlerini sundu. Budalı ayrıca, işbirliğinin devamı hususunda duyacakları memnuniyeti aktardı.