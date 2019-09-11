Kktc Engelliler Dayanışma Derneği Engelli İstihdamını Teşvik Eden Yasal Düzenlemede Emeği Geçen Tüm Paydaşları Tebrik Etti

Lefkoşa, 11 Eylül 19 (.): KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, engelli istihdamını teşvik eden yasal düzenleme ile kamuda uzun yıllardır yapılamayan engelli istihdamlarının önünün açılması gerektiğini hatırlatarak, yasanın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşları tebrik etti.

Dernek Başkanı Ömer Suay yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşayan tüm engelli bireylerin refah yaşam standartlarına ulaşabilmesi için mücadele verdiklerini kaydetti.

Her yönüyle engelli istihdamını teşvik eden yasal düzenlemenin; istendiği zaman ufak dokunuşlarla bile bazı sorunların ortadan kaldırılabileceğini gösterdiğini dile getiren Suay, gelinen aşamada düzenlemenin sürekliliği olabilmesi için uygulama noktasında ciddi bir takip ve denetim gerektiğinin farkında olduklarını belirtti.

(HUR/YIL)

