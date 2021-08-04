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KKTC EBİ Heyeti, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti

ODTU Geliştirme Vakfı’na bağlı KKTC EBİ heyeti Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Ziyarette yapılacak yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:15
KKTC EBİ Heyeti, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti

ODTU Geliştirme Vakfı’na bağlı KKTC EBİ heyeti Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Ziyarette yapılacak yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa’da uygulanan Hendek Düzenleme Projesi ve Perşembe Pazarı gibi projelere danışmanlık hizmeti veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bağlı EBİ Şirketi ile bundan sonra da birlikte çalışacakları projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Başkan Arter, sık sık görüştükleri EBİ ile daha geniş kapsamlı toplantı yaparak, daha ayrıntılı çalışma yapmak istediklerini ifade ederek, EBİ heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

KKTC EBİ Genel Müdürü Hale Can ise, Gazimağusa Belediyesi ile uzun bir süredir birlikte çalıştıklarını, sonuca giden projeler gerçekleştirdiklerini, bundan sonrası için de Gazimağusa Belediyesi ile projeler yapmayı istediklerini ifade etti.

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Son Güncelleme: 04.08.2021 15:59
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