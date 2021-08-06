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KKTC e-Sağlık sistemine başlangıç toplantısı yapıldı

06 Ağustos 2021 Cuma 18:15
KKTC e-Sağlık sistemine başlangıç toplantısı yapıldı

YELDENER: “İHALE BİTTİ, PROJENİN SONUÇLANMASINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”

CİHAN: “E-DEVLET, EN ÖNEMLİ PROJELERDEN BİRİ”

Kıbrıs Türk halkının sağlık alanında daha kolay, daha hızlı ve daha kaliteli hizmete geçmesini hedefleyen e-Sağlık’la ilgili e-Devlet Sağlık Sistemi Projesi Başlangıç toplantısı yapıldı.

KEİ Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü Anlaşması uyarınca, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından, KKTC e-Devlet Programı Sağlık Bilgi Sistemi Projesi başlangıç toplantısı ile e-Sağlık’a geçiş süreci takvimlenerek başlamış oldu.

Sayıştay binasında yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, KKTC e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener ile Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar’ın başkanlık ettiği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Türksat görevlileri, e-Sağlık projesinin hedef ve amaçları ile projenin yol haritası hakkında sunum yaptı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

YELDENER

KKTC e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, Sağlık Bilgi Sistemiyle ilgili ihalenin tamamlandığını, projenin hayata geçirilmesi yönünde ilk toplantının yapıldığını belirterek, “Çok büyük, çok önemli bir proje, en kısa zamanda sonuçlanmasını dört gözle bekliyoruz” dedi.

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OYGAR

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, sağlıkta verinin önemli olduğuna işaret ederek, projenin hayata geçmesiyle kazandıracaklarına vurgu yaptı.

CİHAN

KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan da, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu, her alanda her desteği sağladığını ifade ederek, e-Devlet projesinin yürütülen en önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

Cihan, KKTC’de e-Devlet çalışmalarında TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatları bulunduğunu ve bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜRKSAT ile birlikte çok önemli çalışmaların tamamlandığını, devam eden işlerin de öngörülen zamandan daha hızlı uygulamaya gireceğine inandığını belirtti.

Ömer Cihan, Türkiye’deki e-Devlet kapsamında hizmetlerin KKTC’de de hayata geçirilmesine destek verdiklerini belirterek, e-Sağlık projesi hayata geçtiğinde Kıbrıs Türk halkının sağlık alanında daha kolay, daha hızlı ve daha kaliteli hizmete geçeceğini söyledi.

Toplantıda, proje paydaş kurumlarının temsilcileri de hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 06.08.2021 18:41
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