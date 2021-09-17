KKTC'deki yerel vakalarda düşüş devam ediyor

"Toplam 17.213 test yapıldı, 51'i yerel, 88 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.213 olup, 51'i yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 176 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 51 kişi ise yerel vakadır.

15 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, Bölgesi'ndendir.

17 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.213

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34

Yerel Vaka Sayısı: 51

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 176

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .675.807

Toplam Vaka Sayısı: 18.571

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.920

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1579

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1501

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 74

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4672

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 873

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 466

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5686

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 50.516