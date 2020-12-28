KKTC'deki yerel vakalarda artış devam ediyor

Bakan Pilli: "Toplam 2203 test yapıldı, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2203 olduğunu, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin

daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

28 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2203

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 323.197

Toplam Vaka Sayısı: 1499

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1291

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 202

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 194

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1