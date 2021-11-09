banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
UBP-DP hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Ulu önder yarın anılıyor
Ulu önder yarın anılıyor
Mustafa Gazi'ye ne oldu!
Mustafa Gazi'ye ne oldu!
banner376

KKTC'de yerel vakalarda artış!

09 Kasım 2021 Salı 18:53
KKTC'de yerel vakalarda artış!

"Toplam 15.684  test yapıldı, 136'sı yerel, 160 pozitif vakaya rastlandı, 117 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.684 olup, 136'sı yerel 160 pozitif vakaya rastlanmış,117 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 136 kişi ise yerel vakadır. 

40 kişi Lefkoşa, 54 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 3 kişi  Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

9 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.684 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 160 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22 

Yerel Vaka Sayısı: 136 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

banner341
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.689.801  

Toplam Vaka Sayısı: 23.684 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22. 184 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1411 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1369 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 91 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1262 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6397  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 79.286 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan Hakları Derneği “federal temelde çözüm anlamsız”
İnsan Hakları Derneği “federal temelde çözüm anlamsız”
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Meteoroloji Dairesi’nden fırtına uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden fırtına uyarısı
DAÜ 10 Kasım’da etkinlikler düzenleyecek
DAÜ 10 Kasım’da etkinlikler düzenleyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
LAÜ İnşaat Mühendisliği öğrencileri modern laboratuvarlarda uygulama yaparak sektöre hazırlanıyor
LAÜ İnşaat Mühendisliği öğrencileri modern laboratuvarlarda uygulama yaparak sektöre hazırlanıyor
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı
Güzelyurt Belediyesi kaldırım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor
Güzelyurt Belediyesi kaldırım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler’den 10 Kasım mesajı
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler’den 10 Kasım mesajı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim