banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nev-i şahsına münhasır ülkemde eli yağda/balda olanlar
Nev-i şahsına münhasır ülkemde eli...
İncirli baltasını hastanenin taşına vurdu!
İncirli baltasını hastanenin taşına vurdu!
Sine-i millet de bir seçenektir ancak…
Sine-i millet de bir seçenektir...
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376

KKTC'de yerel vakalarda artış!

16 Haziran 2021 Çarşamba 19:25
KKTC'de yerel vakalarda artış!
banner337

"Toplam 10.586 test yapıldı, 40'ı yerel 45 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.586 olup, 40'ı yerel 45 pozitif vakaya rastlanmış, 15 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 40 kişi ise yerel vakadır. 16 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-1/ Surlariçi-1/ Haspolat-5 / Dereboyu-1/ Gönyeli-3 / Hamitköy-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Yakındoğu Bulvarı-1

Girne

banner341
Girne Merkez- 14 / Yukarı Girne-3 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1

İskele

Doktor Fazıl Küçük caddesi-1

16 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.586 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 Yerel Vaka Sayısı: 40 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.351.583 Toplam Vaka Sayısı: 7667 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7348 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 285 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 24 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 289 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 223 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2686 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.112

banner360
Anahtar Kelimeler:
KktcKoronaVirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkeden ihraç edilecek
Ülkeden ihraç edilecek
Atun, ilahiyat bölümlerinin yasal statüye kavuşturulması için yasa önerileri hazırladı
Atun, ilahiyat bölümlerinin yasal statüye kavuşturulması için yasa önerileri hazırladı
Turizmi ve gelen turisti sahiplenelim
Turizmi ve gelen turisti sahiplenelim
Atakan: “Hükümet iç tüzüğü, hukuku ve Anayasa’yı ihlal ediyor”
Atakan: “Hükümet iç tüzüğü, hukuku ve Anayasa’yı ihlal ediyor”
“Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” Telsim kısa öykü yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi
“Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” Telsim kısa öykü yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi
Sendikalar Mukayyidi Mehmet Yavuzhan oldu
Sendikalar Mukayyidi Mehmet Yavuzhan oldu
GAÜ 35. Dönem Mezuniyet Töreni Cuma günü yapılıyor
GAÜ 35. Dönem Mezuniyet Töreni Cuma günü yapılıyor
DAÜ ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
DAÜ ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
“Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü” faaliyetlerine başladı
“Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü” faaliyetlerine başladı
Başbakan Yardımcısı Arıklı KAMUSEN ile görüştü
Başbakan Yardımcısı Arıklı KAMUSEN ile görüştü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim