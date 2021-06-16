KKTC'de yerel vakalarda artış!

"Toplam 10.586 test yapıldı, 40'ı yerel 45 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.586 olup, 40'ı yerel 45 pozitif vakaya rastlanmış, 15 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 40 kişi ise yerel vakadır. 16 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-1/ Surlariçi-1/ Haspolat-5 / Dereboyu-1/ Gönyeli-3 / Hamitköy-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Yakındoğu Bulvarı-1

Girne

Girne Merkez- 14 / Yukarı Girne-3 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1

İskele

Doktor Fazıl Küçük caddesi-1

16 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.586 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 Yerel Vaka Sayısı: 40 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.351.583 Toplam Vaka Sayısı: 7667 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7348 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 285 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 24 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 289 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 223 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2686 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.112