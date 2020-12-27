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KKTC'de yerel vakalarda artış!

27 Aralık 2020 Pazar 19:07
KKTC'de yerel vakalarda artış!
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Bakan Pilli: "Toplam 1853 test yapıldı, 13'ü yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 13 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1853 olduğunu, 13'ü yerel 20 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

27 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1853

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 13

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 13

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 320. 994

Toplam Vaka Sayısı: 1492

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1288

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 198

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 152

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Dr. Ali PilliCoronaKoronavirüs
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