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KKTC'de yerel vakada rekor
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KKTC'de yerel vakada rekor

29 Aralık 2020 Salı 19:49
KKTC'de yerel vakada rekor
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Bakan Pilli: "Toplam 2519 test yapıldı, 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2519 olduğunu, 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 23 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

29 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2519

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 23

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 325.716

Toplam Vaka Sayısı: 1532

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1309

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 217

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 163

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİKoronavirüs
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