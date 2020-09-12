KKTC'de vaka sayısında yeni rekor!

Bakan Pilli:" Toplam 2254 test yapıldı, 32 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2254 olduğunu, 32 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 14 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

12 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2254

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32

Ülke dışından gelen vakalar – 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -15

Yerel vakalar -14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 140.284

Toplam Vaka Sayısı- 573

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 326

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 243

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 108

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 135

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok