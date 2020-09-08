KKTC'de vaka sayısında yeni rekor geldi!

8 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1561
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Ülke dışından gelen vakalar – 4
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -19
Yerel vakalar -15
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-3
Yapılan Toplam Test Sayısı- 133.265
Toplam Vaka Sayısı- 475
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 286
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 185
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 50
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 135
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok