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KKTC'de vaka sayısında yeni rekor geldi!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 15 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

08 Eylül 2020 Salı 20:27
KKTC'de vaka sayısında yeni rekor geldi!
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8 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1561 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Ülke dışından gelen vakalar – 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -19

Yerel vakalar -15  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-3 

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Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 133.265 

Toplam Vaka Sayısı- 475

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 286 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 185     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 50 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 135  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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