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KKTC'de vaka sayısında yeni rekor!

15 Temmuz 2021 Perşembe 19:50
KKTC'de vaka sayısında yeni rekor!

"Toplam 17.946 test yapıldı, 117'si yerel 150  pozitif vakaya rastlandı, 44  kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.946 olup, 117'si  yerel 150 pozitif vakaya rastlanmış, 44 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 117 kişi ise yerel vakadır. 48 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenikent-1/ Yeniceköy-1/ Taşkınköy-3/ Ortaköy-5/ Marmara-1/ K.kaymaklı-7 / Köşklüçiftlik-1/ Kızılbaş-1/ Haspolat-1/ Hamitköy-4/ Gönyeli-13 / Göçmenköy-1/ Gaziköy-3/ Akıncılar-2 / Metehan-1/ Dereboyu-1/ Surlariçi-1/ Lefkoşa Merkez-1

Girne

Girne Merkez-18/  Aşağı Girne-5 / Alsancak-9 / Çatalköy-4/ Karaoğlanoğlu-3/ Karşıyaka-1/ Lapta-7/ Ozanköy-1/ Beylerbeyi-1/ Dikmen-2/ Arapköy-1

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Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Yeniboğaziçi-1/ Çanakkale-1/ Tuzla-1/ Karakol-2/ Baykal-1/ Maraş-1

İskele

Dipkarpaz-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-7

15 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.946  Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 150 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30 Yerel Vaka Sayısı: 117 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 44 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.679.732  Toplam Vaka Sayısı: 9554 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8294 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1224 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64     Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 988 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 169    Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4167 Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 220 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 540  Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2122 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.130

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