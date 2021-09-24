banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'de vaka sayısında düşüş
KKTC'de vaka sayısında düşüş
Asya bebekten güzel haber
Dualarımız seninle Asya bebek
Aşılı kişilerin kapılardan testsiz geçişi Pazartesi başlıyor
Testsiz geçişler başlıyor
"Muhalefet korktu!"
"Muhalefet korktu!"
banner376

KKTC'de vaka sayısında düşüş

24 Eylül 2021 Cuma 18:20
KKTC'de vaka sayısında düşüş

"Toplam 21.789 test yapıldı, 52'si yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı, 175 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.789 olup, 52''si yerel 66.pozitif vakaya rastlanmış, 175 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır. 

22 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

24  Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.789 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 52 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 175 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

banner341
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .807.160 

Toplam Vaka Sayısı: 19.104 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.027 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1002 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 945  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 77   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4573 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 875 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 429 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7174 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.954

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar yarın Guterres’le görüşecek
Tatar yarın Guterres’le görüşecek
Tatar, International Crisis Group yetkililerini kabul etti
Tatar, International Crisis Group yetkililerini kabul etti
İki üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi
İki üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi
İhtiyat Sandığı Müdürlüğü'ne Ali Anıl Yüce atandı
İhtiyat Sandığı Müdürlüğü'ne Ali Anıl Yüce atandı
Özersay: “Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlığın giderilmesi için uğraşmak görevimiz”
Özersay: “Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlığın giderilmesi için uğraşmak görevimiz”
İzcan: “KIB-TEK’te yakıtla ilgili gelişmeler ibret verici”
İzcan: “KIB-TEK’te yakıtla ilgili gelişmeler ibret verici”
Zaroğlu: “Hükümet, suçunu üzerime yıkmaya çalışıyor”
Zaroğlu: “Hükümet, suçunu üzerime yıkmaya çalışıyor”
Arıklı: “Kıbrıslı Türk Sporcular, ambargoları delmenin bir simgesidir”
Arıklı: “Kıbrıslı Türk Sporcular, ambargoları delmenin bir simgesidir”
Özyiğit: “Ülkede her alanda yeniden yapılanma şart”
Özyiğit: “Ülkede her alanda yeniden yapılanma şart”
34 UBP Girne İlçesi Gençlik Kolları başkanına mazbataları verildi
34 UBP Girne İlçesi Gençlik Kolları başkanına mazbataları verildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim