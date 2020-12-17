KKTC'de vaka sayısında artış

Bakan Pilli: "Toplam 1840 test yapıldı, 13'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1840 olduğunu, 33 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını , 11 vakanın mülteci olduğunu, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

17 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1840

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 16

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 292. 563

Toplam Vaka Sayısı: 1342

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1181

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 155

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1