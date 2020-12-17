KKTC'de vaka sayısında artış

Bakan Pilli: "Toplam 1840 test yapıldı, 13'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1840 olduğunu, 33 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını , 11 vakanın mülteci olduğunu, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
17 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1840
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 16
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 13
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 292. 563
Toplam Vaka Sayısı: 1342
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1181
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 155
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1