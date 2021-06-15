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KKTC'de vaka sayısında artış

15 Haziran 2021 Salı 19:14
KKTC'de vaka sayısında artış
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"Toplam 9778  test yapıldı, 31'i yerel 37  pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9778 olup,31'i yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış, 17  kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 31  kişi ise yerel vakadır. 15 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yakın Doğu Bulvarı-4 / Yenişehir-1/ Meriç-2 / Haspolat-7 / Göçmenköy-1

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Girne

Girne Merkez-6  /  Alsancak-2 / Yukarı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-3

Güzelyurt

Gayretköy-2

Lefke Gemikonağı-1

15  Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9778 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 Yerel Vaka Sayısı: 31   İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 Bugün Kaybedilen Hasta:   Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.340.997 Toplam Vaka Sayısı: 7622 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7333  Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 255  Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22    Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 221 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10  Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 295   Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 366 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2620 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 11.889

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