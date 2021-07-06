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KKTC'de vaka sayısı artmaya devam ediyor

06 Temmuz 2021 Salı 19:22
KKTC'de vaka sayısı artmaya devam ediyor

"Toplam 11.786 test yapıldı, 71'i yerel 88 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.786 olup, 72'si yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 71 kişi ise yerel vakadır. 19 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 8 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Kızılbaş-1/ Gönyeli-5 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-2/ Göçmenköy-2/ Haspolat-1/ Çağlayan-1/ Metehan-1/ Marmara-1/ Taşkınköy-1

Girne

Girne Merkez-21 / Çatalköy-2 / Esentepe-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Karakum-1/ Arapköy-2/ Yukarı Girne-2/ Alsancak-2

Gazimağusa

Serdarlı-1/ Çukurova-1 / Beyarmudu-2/ Geçitkale-1/ Kaleiçi-1/ Piyale Paşa-1 / Mağusa Merkez-3

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2 / Bostancı-3/ Şahinler-1 / Serhatköy-2

6 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.786 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88     Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15 Yerel Vaka Sayısı: 71   İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.528.528 Toplam Vaka Sayısı: 8504  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7870 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 599 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50    Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 502  Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 44 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3106 Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 449  Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2695  Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21.105

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