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KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor

"Toplam 7460 test yapıldı, 16'sı yerel 19 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi"

21 Mayıs 2021 Cuma 19:11
KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7460 olup, 16'sı yerel 19 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır. 8 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-4 / Yenişehir-1/ Meriç-1/ Kızılbaş-1/ Ortaköy-1

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Girne

Girne Merkez- 3 / Alsancak-2 / Yukarı Girne-1

Gazimağusa

Gazimağusa-1 / Mutluyaka-1

21 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7460 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 Yerel Vaka Sayısı: 16 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.146. 420 Toplam Vaka Sayısı: 7034 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6683 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 318 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 287 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 516 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1013 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5255

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