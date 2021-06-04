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KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor

04 Haziran 2021 Cuma 18:55
KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor
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15 KİŞİ TRABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı bugün 7’si yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 8752 test yapıldı, 7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi  taburcu edildi. 

Vakalardan 1’i  hava yoluyla geldi. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları. 7 kişi ise yerel vaka.  

Vakalardan 3’ünün Lefkoşa, 2’sinin Gazimağusa, 2’sinin de Lefke bölgesinden olduğu açıklandı.  

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Alayköy-1 / Cihangir-1/ K.Kaymaklı-1 

Gazimağusa: Karakol-1/ Gülseren-1 

Lefke : Lefke Merkez-2 

4 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8752 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:   4 

Yerel Vaka Sayısı: 7 

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.252. 548 

Toplam Vaka Sayısı: 7387   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7057 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 297 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 734    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 87 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2757 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7799”

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Son Güncelleme: 04.06.2021 20:00
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