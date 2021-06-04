KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor

15 KİŞİ TRABURCU EDİLDİ
Sağlık Bakanlığı bugün 7’si yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 8752 test yapıldı, 7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi.
Vakalardan 1’i hava yoluyla geldi. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları. 7 kişi ise yerel vaka.
Vakalardan 3’ünün Lefkoşa, 2’sinin Gazimağusa, 2’sinin de Lefke bölgesinden olduğu açıklandı.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa: Alayköy-1 / Cihangir-1/ K.Kaymaklı-1
Gazimağusa: Karakol-1/ Gülseren-1
Lefke : Lefke Merkez-2
4 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8752
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 7
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.252. 548
Toplam Vaka Sayısı: 7387
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7057
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 297
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 734
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 87
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2757
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7799”