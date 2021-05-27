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KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor

"Toplam 6217 test yapıldı, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi"

27 Mayıs 2021 Perşembe 19:01
KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6217 olup, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanmış 24 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır. 1 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenikent-1

Girne

Girne Merkez- 2 / Kaşgar-2/ Lapta-1/ Alsancak-3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Karakol-3 Lefke Gemikonağı-1

27 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6217 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 Yerel Vaka Sayısı: 14 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24    Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.191.211 Toplam Vaka Sayısı: 7155 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6849 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 273   Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 242  Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 218 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 33 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1080  Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6229

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