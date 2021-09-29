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KKTC'de vaka sayıları açıklandı

29 Eylül 2021 Çarşamba 19:15
KKTC'de vaka sayıları açıklandı

BUGÜN 4 BİN 622 AŞI YAPILDI
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 18 bin 463 test sonucunda  55'i yerel, 68 pozitif vakaya rastlandığını, 78 kişinin  taburcu edildiğini açıkladı.
68 vakadan  3’ü  yurt dışından geldi,  10 kişi daha önce tespit edilen vakaların gözetim altında tutulan temaslıları ve 55’i de yerel. 
 Vakaların 22’si  Lefkoşa, 11’i Girne, 15’i Gazimağusa, 6’sı İskele, 1’i  Lefke bölgesinden. 
Öte yandan bugün ülke genelinde 4 bin 622  kişiye Kovid aşısı yapıldı.
29 Eylül 2021 Kovid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.463 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 68 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 

Yerel Vaka Sayısı: 55 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .909.001 

Toplam Vaka Sayısı: 19.454  

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.497 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 881  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 824 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4622 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 797  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 692 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8269 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 56.758 

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Son Güncelleme: 29.09.2021 19:21
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