KKTC'de vaka sayıları açıklandı

BUGÜN 4 BİN 622 AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 18 bin 463 test sonucunda 55'i yerel, 68 pozitif vakaya rastlandığını, 78 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

68 vakadan 3’ü yurt dışından geldi, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların gözetim altında tutulan temaslıları ve 55’i de yerel.

Vakaların 22’si Lefkoşa, 11’i Girne, 15’i Gazimağusa, 6’sı İskele, 1’i Lefke bölgesinden.

Öte yandan bugün ülke genelinde 4 bin 622 kişiye Kovid aşısı yapıldı.

29 Eylül 2021 Kovid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.463

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 68

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 55

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .909.001

Toplam Vaka Sayısı: 19.454

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.497

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 881

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 824

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4622

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 797

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 692

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8269

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 56.758