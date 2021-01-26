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KKTC'de üçüncü kalp nakli yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan kalp, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden giden ekip yönetiminde bir kalp hastasına nakledildi.

26 Ocak 2021 Salı 15:15
KKTC'de üçüncü kalp nakli yapıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan kalp, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden giden ekip yönetiminde bir kalp hastasına nakledildi.
Trafik kazası sonucu 23 yaşındaki bir gencin organları ailesi tarafından bağışlanınca, kalp krizi sonucu kalp yetmezliği baş gösteren 57 yaşındaki Osman Nazif'e acil yapılması gereken nakil için operasyona karar verildi. 
Akdeniz Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği kalp nakli ameliyatına katılmak için Antalya'dan Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığındaki Prof. Dr. Cengiz Türkay ve Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu'nun da aralarında bulunduğu ekip KKTC'ye geldi. 
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Dr. Hasan Birtan'ın da katılımıyla kalp başarıyla Nazif'e nakledildi.

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Operasyonu yöneten Prof.Dr. Bayezid, AA muhabirine yaptğı açıklamada, yaptıkları protokol gereği bu tarz zorlu ameliyatlara eşlik ettiklerini söyledi.
Naklin başarılı geçtiğini ifade eden Bayezid, "KKTC'deki ilk nakli de geçen yıl yapmıştık. Bu orada yapılan üçüncü kalp nakli ameliyatı oldu. KKTC'de bu tür ameliyatların yapılıyor olması önemli. Her zaman desteğimiz sürecektir. Devletimizin olduğu gibi biz de sağlık konusunda Kıbrıslıların yanında olmak için her zaman varız." dedi. 
Akdeniz Üniversitesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin 3. kalp nakli ekibimizin katılımıyla başarıyla gerçekleşti. Ülkemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz ve üniversitemiz adına ekibimizi tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
 

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Son Güncelleme: 26.01.2021 17:32
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