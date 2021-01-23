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KKTC'de toplam vaka sayısı 2000'i geçti!

KKTC'de son 24 saatte 1773 test yapıldı..

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:31
KKTC'de toplam vaka sayısı 2000'i geçti!
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1773 olduğunu, 13’ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandığını , 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin Lefkoşa, 13 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

23 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1773

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 13

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 380.395

Toplam Vaka Sayısı: 2012

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1770

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 230

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 171

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 12

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin Lefkoşa, 13 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 23.01.2021 20:35
Anahtar Kelimeler:
Kktc KoronavirüsALİ PİLLİ
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