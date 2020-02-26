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KKTC'de “Tabip bilim diplomasisi konuşmaları“ etkinliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ortaklığıyla "TABİP Lecture Series/Bilim Diplomasisi Konuşmaları" programı düzenlendi.

KKTC'de “Tabip bilim diplomasisi konuşmaları“ etkinliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ortaklığıyla "TABİP Lecture Series/Bilim Diplomasisi Konuşmaları" programı düzenlendi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 07:59
KKTC'de “Tabip bilim diplomasisi konuşmaları“ etkinliği
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Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yürütülen TABİP kapsamında Gazimağusa'da düzenlenen programa, İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, TABİP Türkiye Koordinatörü Pınar Ünal ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programa konuşmacı olarak ise İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Özgün Erler Bayır, Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesinden Dr. Olga Krasnyak, Avrupa Birliği Bilim Diplomasisi projesinde yer alan Alman Charlotte Rungius ve Türk bilim kadını Prof. Dr. Semahat Demir katıldı.
Rektör Kahya, burada yaptığı konuşmada, bilim diplomasisinin önemine vurgu yaparak, öğrencilere bu fırsatı iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Prof. Bayır ise bilim diplomasinin yeni bir olgu olmadığını ancak kavramsallaştırılmasının yeni yapıldığını belirtti.

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Rungius da bilim diplomasisinin birleştirici gücüyle bir araya gelen, Ürdün'de başlayan ve Orta Doğu'dan birçok ülkenin katılım sağladığı bir projeyi tanıttı.
Konuşmacılar, sunumların ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

 

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Son Güncelleme: 26.02.2020 11:11
Anahtar Kelimeler:
Tabip Bilim Diplomasisi Konuşmaları
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