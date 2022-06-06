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KKTC'de son bir haftada 31 yangın...

06 Haziran 2022 Pazartesi 15:42
KKTC'de son bir haftada 31 yangın...

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 30 Mayıs - 5 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 31 yangın çıktığını ve hizmet sağlanan 25 olay meydana geldiğini açıkladı.

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PGM'den yapılan açıklamada, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarının yaklaşık 1 milyon 87 bin 390 TL olduğu kaydedildi.

Yangınların muhtemel sebepleri. söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, faal ocak üzerinde unutulan yağın ısınması, mangal yakıldığı esnada ateşin kuru otlar üzerine sirayet etmesi, araçlarda meydana gelen kısa devreler, elektrikli aletten çıkan kıvılcımlar, güneş panellerinde bulunan elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre ve biçerdöverden çıkan kıvılcımların kuru otları ateşlemesi olarak açıklandı.

Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümlerinde, yüksek binaların üzerinde, bahçe duvarlarında ve ağaçların üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, evin balkonunda bulunan ağa takılan güvercinin kurtarılması, evin bahçesindeki korkuluklara sıkışan, yapımı devam eden inşaatın beton su deposuna düşen ve yüksek yamaç üzerinde mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, "Neo-Kids Mektebim" ilkokulundaki öğretmen-öğrenci ve çalışanlara, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer aldı.

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