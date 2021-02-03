KKTC'de son 24 saatte 62’si yerel 71 vaka

KKTC’DE KORONAVİRÜS VAKALARINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

SON 24 SAATTE 62’Sİ YEREL 71 VAKA

KKTC’de son 24 saatte 4954 test yapılırken, 62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandı. Bugün 21 kişi ise taburcu edildi.

Son 24 saatte, ülkede salgının Mart ayında başlamasından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 62 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 10 kişinin Lefkoşa, 45 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele, 4 kişinin Güzelyurt, 1 kişinin Lefke bölgesinden olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 169’u pandemi merkezinde, 388’i pandemi otellerinde, 10’u ise yoğun bakımda olmak üzere 567 kişinin tedavisi sürüyor.