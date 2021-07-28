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KKTC'de rekor vaka!
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KKTC'de rekor vaka!

28 Temmuz 2021 Çarşamba 19:38
KKTC'de rekor vaka!

"Toplam 19.486 test yapıldı, 141'i yerel 163 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 135 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.486 olup, 141'i yerel 163 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 135 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 141 kişi ise yerel vakadır.

44 kişi Lefkoşa, 61 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Alayköy-3/ Yılmazköy-6/ Göçmenköy-3/ Taşkınköy-1/ K.kaymaklı-4/ Gönyeli-11/ Kızılbaş-2/ Cihangir-2/ Değirmenlik-3/ Yenikent-3/ Surlariçi-1/ Marmara-1/ Haspolat-2

Girne

Girne Merkez-31 / Çamlıbel-1/ Dikmen-5/ Çatalköy-3/ Yukarı Girne-2/ Zeytinlik-2/ Lapta-3/ Ozanköy-1/ Alsancak-5/ Karakum-2/ Kaşgar-1/ Ozanköy-1/ Karaman-1/ Sadrazam Köyü-1/ Karaoğlanoğlu-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-5 / Yeniboğaziçi-3/ Baykal-2/ Vadili-2/ Maraş-1/ Dumlupınar-1/ Karakol-1 / Geçitkale-1/ Mormenekşe-1/ Sakarya-1/ Gülseren-1/ Pile-4

İskele

İskele Merkez-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2 / Akçay-3 / Kalkanlı-1/ Şahinler-2 / Yukarı Bostancı-1 Serhatköy-1

Lefke

Lefke Merkez-2

28 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.486

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 163

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21

Yerel Vaka Sayısı: 141

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 135

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.893.213

Toplam Vaka Sayısı: 11.206

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9486

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1680

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1222

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 375

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5075

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 261

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 196

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1859

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.263

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