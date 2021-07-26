KKTC'de rekor vaka!

"Toplam 25.667 test yapıldı, 138'i yerel 160 pozitif vakaya rastlandı, 52 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.667 olup, 138'i yerel 160 pozitif vakaya rastlanmış, 52 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 138 kişi ise yerel vakadır.

40 kişi Lefkoşa, 58 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ Haspolat-2/ Alayköy-1/ Gönyeli-10/ Dereboyu-2/ Kaymaklı-7/ Ortaköy-1/ Surlariçi-3/ Marmara-3 / Dilekkaya-1/ Yılmazköy-1/ Yenikent-5/ Çağlayan-1/ Metehan-1

Girne

Girne Merkez-21 / Çatalköy-14/ Karşıyaka-1/ Alsancak-5/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-4/ Zeytinlik-1/ Ozanköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Lapta-1/ Kaşgar-2/ Boğazköy-2/ Edremit-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3/ Piyale Paşa-1/ Mormenekşe-2/ Gülseren-1/ Kaliland-1/ Akdoğan-1/ İnönü-3/ Pirhan-1 / Maraş-3/ Karakol-2/ Yeniboğaziçi-2/ Görneç-4/ Tatlısu-3/ Sütlüce-1/ Tirmen-2/ Vadili-1

İskele

İskele Merkez-1/ Yedikonuk-1/ Ötüken-1/ Kaleburnu-2/ Mersinlik-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1 / Kalkanlı-1/ Yukarı Bostancı-1

26 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.667

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 160

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18

Yerel Vaka Sayısı: 138

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 52

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.850.680

Toplam Vaka Sayısı: 10.884

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9274

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1571

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1230

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 259

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7485

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 155

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1095

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1736

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 29.885