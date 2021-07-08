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KKTC'de rekor vaka!
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KKTC'de rekor vaka!

08 Temmuz 2021 Perşembe 19:29
KKTC'de rekor vaka!

"Toplam 13.761 test yapıldı, 110'u yerel 133 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.761olup, 110'u yerel 133 pozitif vakaya rastlanmış, 16 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 110 kişi ise yerel vakadır. 40 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-3 / Kızılbaş-6 / Hamitköy-4 / Taşkınköy-2 / Marmara-1/ Dereboyu-2 / Demirhan-1/ Gökhan-1 / K.kaymaklı-3 / Gönyeli-8 / Değirmenlik-1/ Köşklüçiftlik-4 / Surlariçi-3 / Göçmenköy-1

Girne

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Girne Merkez-24 / Lapta-3 / Karaman-1/ Pınarbaşı-1/ Alsancak-7 / Çatalköy-3 / Yukarı Girne-3/ Edremit-1/ Zeytinlik-2/ Ozanköy-1/ Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-3 / Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1/ Baykal-3/ Karakol Bölgesi-1/ Pile-1/ Maraş-2 / Yenişehir-1/ Karekeşliler Bölgesi-1/ Türkmenköy-3

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-4/  Aşağı Bostancı-1 İskele Mersinlik-1

8 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.761 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 133    Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20 Yerel Vaka Sayısı: 110   İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.555.035 Toplam Vaka Sayısı: 8734 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7941 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 758 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46   Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 651 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 60 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3763  Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 427 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 449 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2755 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21.791

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