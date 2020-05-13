KKTC'de öğretmenler şehit meslektaşları Aybüke'yi Mağusa Limanı eseriyle andı

KKTC'DE ÖĞRETMENLER ŞEHİT MESLEKTAŞLARI AYBÜKE'Yİ MAĞUSA LİMANI ESERİYLE ANDI

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) görev için gelen öğretmenler, KKTC'li öğretmenler ve müzik eğitmenleri, şehit meslektaşları Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitler anısına Mağusa Limanı isimli eseri seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi" kapsamında, Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği organizasyonuyla, öğretmenler ve müzik eğitmenleri, Arap Ali Ağıdı'nı anlatan Mağusa Limanı isimli eseri söyledi.

Organizasyon için bir klip hazırlanırken, eseri seslendirenlerin performansları, şehit öğretmen Yalçın ve 1943'te 29 yaşındayken öldürülen Kıbrıslı Türk Arap Ali'nin silüeti de klipte yer aldı.

Klipte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçen yıl 19-20 Eylül tarihlerindeki KKTC ziyareti sırasında, Mağusa Limanı'ndan denize karanfil bırakarak, şehit öğretmen Yalçın'ı andığı ana ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.