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KKTC'de mutasyonlu virüs tespit edildi

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:00
KKTC'de mutasyonlu virüs tespit edildi
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TÜRKİYE’YE GÖNDERİLEN 20 NUMUNEDEN 16’SINDA İNGİLTERE VARYANTI SAPTANDI

BAKAN PİLLİ HALKIN KURALLARA DAHA AZAMİ DİKKAT GÖSTERMESİNİ İSTEDİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede, İngiltere varyantı mutasyona uğramış Covid-19 virüsü tespit edildiğini açıkladı.

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Pilli, “Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nde yaptırmış olduğu Covid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16’sında İngiltere varyantı Covid -19 virüsü tespit edilmiştir” dedi.  

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan Covid-19 virüs mutasyon analizi konusunda açıklamalarda bulundu.

Pilli, bu virüsün daha hızlı ve yaygın bulaştığı dikkate alındığında halkın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

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Son Güncelleme: 08.02.2021 17:12
Anahtar Kelimeler:
MutasyonCovid19İngiltereSağlık Bakanı Ali Pilli
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